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Иран увеличил товарооборот с основными торговыми партнерами

Иран Материалы 3 марта 2024 11:02 (UTC +04:00)
Иран увеличил товарооборот с основными торговыми партнерами

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Общий объем внешней торговли Ирана за 11 месяцев текущего иранского года (начался 21 марта 2023 года ) с 10 основными торговыми партнерами страны составил 136 миллионов тонн товаров на сумму 88 миллиардов долларов, передает Trend.

Китай, ОАЭ, Турция, Ирак, Индия, Пакистан, Россия, Оман, Германия и Афганистан считаются основными торговыми партнерами Ирана, на которые приходится 84% общей стоимости обменов, а на остальные страны — 16%.

Между тем, шесть торговых партнеров Ирана, а именно Китай, Афганистан, Россия, ОАЭ, Пакистан и Оман, увеличили свою торговлю с Ираном за 11 месяцев этого года.

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