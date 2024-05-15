Иран намерен начать производство бензина стандарта Евро-5

БАКУ /Trend/ - Иран готов производить бензин, соответствующий требованиям стандартов Евро-5, заявил глава Нефтеперерабатывающей компании Имама Хомейни Маджид Раджаби, сообщают иранские СМИ, передает Trend.

Маджид Раджаби сказал, что компания находится на стадии производства бензина стандарта Евро-5, и он скоро поступит на рынок в ограниченном объеме.

Он отметил, что производство и поставка бензина стандарта Евро-5 осуществляется в сотрудничестве с Национальной иранской компанией по распределению и переработке нефтепродуктов.

Сообщается, что компания заявила о готовности поставлять весь производимый ею бензин и дизельное топливо по стандартам Евро-5.

Официальный представитель оценил текущий объем производства бензина Евро-4 и дизельного топлива на Нефтеперерабатывающей компании Имама Хомейни в Шазанде в примерно 16 и 12,4 миллиона литров соответственно.

По его словам, объем производства и поставок бензина стандарта Евро-5 должен быть согласован с компанией по переработке и распределению нефтепродуктов, и компания Shazand готова поставлять весь производимый ею бензин и дизельное топливо по стандарту Евро-5.