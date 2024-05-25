В Иране заявили о желании провести саммит министров спорта стран ШОС в 2026 году

БАКУ /Trend/ - Иран заинтересован в проведении саммита министров спорта стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2026 году в Тегеране. Об этом сообщил министр по делам молодежи и спорта Исламской Республики Иран Киюмарс Хашеми на встрече с коллегами из стран ШОС, которая состоялась в Алма-Ате, передает Trend.

"Учитывая потенциал Исламской Республики Иран, мы заинтересованы в проведении встречи министров спорта стран ШОС в 2026 году в Тегеране," — заявил министр.

Хашеми также отметил необходимость расширения взаимодействия в спортивной сфере и предложил провести чемпионат по футзалу "Шелковый путь" среди стран ШОС.

"Надеюсь, что другие члены поддержат эту инициативу," — добавил он.

Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. В первоначальный состав входили шесть стран: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан. 4 июля 2023 года, на 23-м саммите ШОС под председательством Нью-Дели, Иран стал девятым членом организации.