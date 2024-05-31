В Иране зарегистрирован первый кандидат на пост президента страны

БАКУ /Trend/ - Бывший секретарь Верховного совета Ирана по Национальной безопасности Али Лариджани был зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство IGNA.

30 мая министр внутренних дел Ирана Ахмед Вахиди объявил о начале регистрации кандидатов для участия в президентских выборах. Желающие выдвинуть свою кандидатуру должны связаться с министерством внутренних дел и подать заявку в течение пяти дней.

После этого вопрос о выдвижении всех зарегистрированных лиц будет рассмотрен в течение семи дней. Окончательный список утвержденных кандидатов будет объявлен 11 июня. После публикации списка у каждого кандидата будет 15 дней на агитацию.

Внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня. Если ни один из кандидатов не наберет необходимое количество голосов, 5 июля состоится второй тур выборов с участием двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Отметим, что 14-е президентские выборы в истории Ирана состоятся в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси 19 мая в результате крушения вертолета, в результате которого погибли восемь человек, в том числе министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиян и ряд государственных чиновников.

Согласно конституции Ирана, новые выборы должны быть проведены в течение следующих 50 дней после смерти президента.

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