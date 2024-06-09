Шесть иранских политиков прошли отбор на участие в выборах президента

БАКУ /Trend/ - Совет стражей Конституции Ирана отобрал шесть политических деятелей, которые смогут принять участие в выборах президента республики, передает Trend.

Право участвовать в досрочных выборах президента Ирана получили спикер парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили, депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор Ирана Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня. Кандидатами в президенты могут быть лица, проработавшие на ключевых должностях в государственном управлении страны не менее 4 лет, в возрасте от 40 до 75 лет и имеющие минимально научную степень магистра.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.