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В Иране наступил "день тишины" перед внеочередными президентскими выборами

Иран Материалы 27 июня 2024 09:34 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В Иране завершилась агитационная кампания кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые пройдут 28 июня.

Как сообщает в четверг Trend, в соответствии с законом "О выборах" в Иране 24 часа до выборов считаются "днем тишины".

Агитационная кампания кандидатов в президенты началась 9 июня.

Завтра (28 июня) в 08:00 по местному времени в Иране начнутся президентские выборы.

За пост президента будут бороться 5 кандидатов.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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