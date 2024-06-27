В Иране один из кандидатов в президенты снял свою кандидатуру за день до выборов

БАКУ /Trend/ - Один из кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые пройдут завтра в Иране, Амир Гусейн Газизаде Хашеми снял свою кандидатуру на пост президента.

Как сообщает в четверг Trend, Газизаде Хашеми поделился информацией об этом в своем аккаунте в социальной сети X.

Газизаде Хашеми объявил, что снял свою кандидатуру в пользу 3 кандидатов из лагеря "Консерваторов" (Мохаммед Бакир Галибаф, Саид Джалили и Алирза Закани).

Отметим, что завтра на внеочередных президентских выборах в Иране за пост президента будут бороться 5 кандидатов - Масуд Пезешкиан, Мухаммед Багир Галибаф, Саид Джалили, Мустафа Пурмухаммади и Алирза Закани.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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