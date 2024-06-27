Закани также отозвал свою кандидатуру на пост президента Ирана

БАКУ /Trend/ - Еще один кандидат на внеочередных президентских выборах, которые пройдут завтра в Иране, Алирза Закани снял свою кандидатуру на пост президента.

Как сообщает в четверг Trend, Закани поделился этим в своем аккаунте в социальной сети X.

Закани подчеркнул, что боролся до конца установленного законом срока избирательной кампании, но он считает, что гораздо важнее продолжить путь покойного президента Ирана Ибрахима Раиси.

Закани призвал двух кандидатов из лагеря "Консерваторов" Саида Джалили и Мухаммеда Багира Галибафа объединиться и помешать лагерю "Реформаторов" победить на выборах.

Отметим, что ранее другой кандидат в президенты из лагеря "Консерваторов" Амир Гусейн Газизаде Хашеми также снял свою кандидатуру на пост президента.

Завтра на президентских выборах будут бороться 4 кандидата – Масуд Пезешкиан, Мухаммед Багир Галибаф, Саид Джалили, Мустафа Пурмухаммади.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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