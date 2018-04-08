Иран обнародовал годовую статистику товарооборота КПП "Астара"

8 апреля 2018 23:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Более 424 000 тонн несырьевых товаров на сумму 220 миллионов долларов США были экспортированы через таможенный пункт в городе Астара на северо-западе Ирана к концу иранского финансового года, завершившегося 20 марта.

Об этом сообщил журналистам глава Таможенного управления Астары Расул Омиди.

По словам Омиди, основными статьями экспорта стали сельхозпродукция и продукты питания, цемент, гипс, химикаты, моющие средства, изделия кустарного промысла, текстиль, обувь, сумки, ковер, строительные материалы, минеральные продукты, металлы и пластмассовые изделия, приводит его слова агентство IRNA.

Основными направлениями экспортируемых товаров стали Азербайджан, Грузия и Россия, добавил глава управления.

По словам Омиди, в течение 12-месячного периода Иран импортировал через таможню Астары около 259 тыс. тон товаров на сумму 105 млн. долларов США, включая химикаты, лесопродукцию, машины, электротовары, а также изделия из железа .

За последний иранский финансовый год через таможню Астары в зарубежные страны транспортировано более 291 000 тон товаров на сумму 1,318 млрд. долларов США, сказал он.

Объем транзита через таможню Астары по сравнению с предыдущим годом значительно возрос в стоимостном и физическом выражении, увеличившись на 23 и 37 процентов соответственно, добавил он.

Товары, в том числе электрооборудование, автомобили, мебель, машины, медицинское оборудование, строительные материалы, цемент, штукатурка, текстильные изделия, химикаты, стеклянные контейнеры и сельскохозяйственная продукция были транзитированы в Украину, Грузию, Россию и Азербайджан, отметил Омиди.

Он также сообщил, что через контрольно-пропускной пункт Астара прошли 75 000 тонн товаров на сумму 131 миллион долларов США, включая нефтепродукты, хлопок, синтетические волокна, железные слитки и железные листы, медь, стекловолокно и древесину, добавив, что статистика свидетельствует об увеличении ежегодных объемов транзита в физическом и стоимостном выражении на 28 и 10 процентов соответственно.

Омиди отметил, что товары следовали транзитом из Азербайджана, Украины, Грузии и России в Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию.

В течение 12-месячного периода Исламская Республика также экспортировала в Азербайджан через таможенный пункт в Астаре посредством «челночной торговли» 121 тонну товаров, в том числе сельскохозпродукцию и пищевые продукты, а также пластмассовые изделия на сумму 331 000 долларов США, сказал Омиди.

За последний финансовый год пограничный контрольно-пропускной пункт в Астаре пересекли более 737 823 человек, добавил он.

По его словам, пассажиропоток в Азербайджан из Ирана через Астару за указанный период упал на 5 процентов, в то время как показатель пассажирских перевозок из Азербайджана в Иран снизился на 3 процента.

Общий годовой доход Ирана от таможенного пункта в Астаре составил 564.1951 миллиарда риалов (доллар США равен 37 800 риалов по официальному курсу), что на 3 процента меньше по сравнению с предыдущим годом.

(Автор: Газенфер Гамидов. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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