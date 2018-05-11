Турция продолжит торговлю с Ираном - Нихат Зейбекчи

11 мая 2018 12:52 (UTC+04:00)

Турция продолжит торговлю с Ираном, не нарушая требования ООН, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

"Решение США о санкциях в отношении Ирана является возможностью для Турции. Я продолжу торговать с Ираном, соблюдая условия резолюций ООН", - сказал министр.

Минфин США ввел санкции против шестерых человек, связанных, по мнению Вашингтона, с Корпусом "стражей исламской революции" Ирана, а также против трех компаний, имеющих отношение к КСИР.

Данное решение последовало после того, как президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий).

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