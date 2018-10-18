Иран и Украина обсудили развитие экономических связей

Новый посол Ирана в Украине Манучехр Моради и Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадий Чижиков в Киеве обсудили пути активизации торгово-экономических связей между двумя странами, передает в четверг ИРНА.

В ходе встречи, стороны, в частности, подчеркнули необходимость активизации двусторонних отношений в экономической области.



Чижиков подтвердил решимость Киева поддержать развитие экономического и торгового сотрудничества с Ираном по всем направлениям, выразив готовность ТПП Украины оказывать всяческое содействие и поддержку частным секторам двух стран.



Иранский посол, в свою очередь, представил доклад о последних событиях в отношениях двух стран и подчеркнул необходимость использования возможностей, чтобы способствовать укреплению взаимного сотрудничества.

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