Хасан Рухани примет участие в открытии ряда крупных проектов в Западном Азербайджане

20 мая 2019 22:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник президент Ирана Хасан Рухани посетит провинцию Западный Азербайджан.

Об этом сказал губернатор провинции Западный Азербайджан Мохаммад Мехди Шахрияри, сообщает в понедельник Trend.

По словам Шахрияри, в ходе визита президента Ирана в район Маку провинции, будут сданы в эксплуатацию 27 проектов. Состоится открытие проекта по восстановлению озера Урмия, стоимостью 47 триллионов риалов (около 1,11 миллиарда долларов).

(Автор: Эльнур Багишов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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