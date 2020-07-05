Объем экспорта продукций инновационных предприятий Ирана в прошлом году составил более 741 млн. долларов

Объем экспорта продукций 350 инновационных предприятий Ирана составил более 741 млн. долларов в прошлом году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на IRNA, сообщил генеральный директор отдела по расширению экспорта промышленных и минеральных продуктов иранской организации по развитию торговли Мир Абуталеб Бадри.

Он назвал увеличение экспортного потенциала инновационных предприятий и улучшение взаимоотношения системы экспорта и научной структуры страны важнейшими целями иранской организации по развитию торговли в целях наращивания ненефтяного экспорта в санкционный период.

По его словам, наибольший объем экспорта продукций из Ирана поступают в такие страны, как Ирак (152 млн. долларов), Россия (70 млн. долларов), Афганистан (61 млн. долларов) и Сирия (56 млн. долларов).

Он отметил, что в структуре экспорта Ирана в прошлом году наибольший объем занимают такие группы: химикаты (186 млн. долларов), лекарства (152 млн. долларов), минеральные и металлические продукты (99 млн. долларов), информационная технология и цифровой контент (50 млн. долларов) и полимерные материалы (48 млн. долларов).