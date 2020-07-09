Электромобиль появится на иранском рынке в ближайшие 4 года
Директор по развитию железнодорожной и автомобильной промышленности Организации промышленного развития и реконструкции Ирана (IDRO) Мохаммад-Реза Шейхаттар сказал, что электромобиль выйдет на иранский рынок в ближайшие три-четыре года, что является преимуществом и требованием, передает Trend со ссылкой на IRNA.
«Производство электромобилей требует 35 новых деталей, которые требуют технических знаний и зарубежного сотрудничества», - отметил он.
Он назвал процесс локализации автозапчастей как возможность для бизнеса и возможность снизить стоимость запчастей.
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