Электромобиль появится на иранском рынке в ближайшие 4 года

Директор по развитию железнодорожной и автомобильной промышленности Организации промышленного развития и реконструкции Ирана (IDRO) Мохаммад-Реза Шейхаттар сказал, что электромобиль выйдет на иранский рынок в ближайшие три-четыре года, что является преимуществом и требованием, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Производство электромобилей требует 35 новых деталей, которые требуют технических знаний и зарубежного сотрудничества», - отметил он.

Он назвал процесс локализации автозапчастей как возможность для бизнеса и возможность снизить стоимость запчастей.