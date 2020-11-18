"Аэрофлот" с 18 ноября возобновит полеты в Иран

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы в Тегеран (Иран) 18 ноября, говорится в сообщении компании. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Аэрофлот" возобновляет выполнение полетов в Тегеран с 18 ноября 2020 года. Рейс SU0512 Москва - Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс SU0513 будет совершаться по четвергам и воскресеньям", - отмечается в сообщении.

Въезд иностранных граждан разрешается в соответствии с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями, напомнили в "Аэрофлоте".

"Актуальная информация о расписании рейсов и услугах публикуется на сайте авиакомпании. Бронирование авиабилетов доступно на сайте авиакомпании и в офисах собственных продаж", - добавили в компании.

На данный момент авиасообщение между РФ и Ираном официально не возобновлялось. Многие авиакомпании выполняют грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.