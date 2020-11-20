Иран экспортирует 1 тыс. тонн цитрусовых в соседние страны в день
В текущем году Иран экспортирует в среднем одну тысячу тонн цитрусовых в соседние страны в день, заявил директор Организации по вопросам садоводства провинции Мазендаран Хади Изади, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"С 22 сентября, ежедневный экспорт цитрусовых из Ирана в соседние страны составляет в среднем тысяча тонн, что на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", - рассказал Изади в интервью ИРНА.
По его словам, в общей сложности в прошлом году в период с 22 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года общий объем экспорта цитрусовых из Ирана составил 150 тыс. тонн. "В прошлом году ежедневный объем экспорта цитрусовых из Ирана составлял 800. тонн", - указал Изади.
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