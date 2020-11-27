80% продукции нефтехимического завода Лордеган идет на экспорт
Губернатор Чахармахала и Бахтиари Эгбал Аббаси сказал, что Lordegan Petrochemical в разгар экономической войны не только достигла стадии эксплуатации, но и 80% ее продукции идет на экспорт, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«Нефтехимический комплекс Лордеган показал, что, несмотря на жесткие санкции, и вспышку коронавируса, можно проделать большую и ценную работу, полагаясь на внутренние силы и доверие к местным силам», - отметил он.
Этот комплекс, который был построен мощностью один миллион 750 тысяч тонн, ежегодно производит один миллион 75 тысяч тонн карбамида и 80 тысяч тонн аммиака и был введен в эксплуатацию с инвестициями в размере 754 миллиона евро.
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