Президент Ирана заявил, что страна преодолела третью волну коронавируса
Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что страна преодолела третью волну распространения коронавируса. Соответствующее заявление политик сделал в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В результате общей работы вместе с населением, медицинским персоналом и мобилизованными силами нам удалось преодолеть третью волну распространения коронавируса", - сказал он. Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.
С начала декабря в Иране наблюдается снижение числа новых случаев коронавируса. Так, в воскресенье впервые с 1 ноября число заболевших было менее 8 тыс. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составляет 1 108 269 человек при 52 196 летальных случаях и 812 270 выздоровевших.
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