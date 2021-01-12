Производство губчатого железа в Иране увеличилось на 9%

Производство железа прямого восстановления (DRI), также известного как губчатое железо, в Иране, увеличилось на девять процентов за девять месяцев, с 20 марта до 20 декабря 2020 года, сообщила в понедельник Иранская организация по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), передает Trend со ссылкой на Иран.ru.

Согласно отчету IMIDRO, иранские сталелитейщики произвели более 23,3 миллиона тонн губчатого железа, тогда как за соответствующий период прошлого года этот показатель составлял 21,4 миллиона тонн, сообщает IRNA.

Он также добавил, что в течение месяца до 20 декабря 2020 года было произведено 2,6 миллиона тонн DRI, что на пять процентов больше, чем в прошлом году, когда было произведено 2,5 миллиона тонн.

Согласно последним данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), иранские производители стали выплавили более 26,3 миллиона тонн сырой стали за 11 месяцев 2020 года, что на 12,7 процента больше, чем за тот же период прошлого года, когда было почти 23,4 млн. тонн.

В ноябре Иран произвел более 2,5 миллиона тонн нерафинированной стали, что на 14,1 процента больше, чем за тот же месяц в 2019 году, который составлял 2,2 миллиона тонн.

Согласно данным WSA, опубликованным в январе, в 2019 году Иран произвел 31,9 миллиона тонн необработанной стали.

Страна планирует увеличить свои годовые мощности по производству стали до 55 миллионов тонн к 2025 году, а экспорт, как ожидается, достигнет от 10 до 15 миллионов тонн в год.