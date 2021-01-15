Президент Ирана открыл завод по переработке сверхтяжелой нефти на острове Кешм

Президент Ирана Хасан Рухани открыл завод по переработке сверхтяжелой нефти на острове Кешм, в Персидском заливе, а также 60 других проектов по всей стране посредством видеоконференцсвязи, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

61 проект обошелся в 9 200 миллиардов томанов. На острове Кешм открылось 28 проектов, важнейшим из которых был завод по переработке сверхтяжелой нефти. Стоимость проектов на Кешме составляет 240 миллионов долларов и 17 436 миллиардов риалов, сообщает IRNA.

Хамид-Реза Момени, глава Зоны свободной торговли Кешм, сказал на церемонии, что проекты в нефтегазовой, энергетической, производственной, рыбной и туристической отраслях направлены на создание 2240 новых рабочих мест.

Он сказал, что завод по переработке сверхтяжелой нефти будет производить 35 тысяч баррелей в сутки гудрона и создаст 295 новых рабочих мест. В проект вложено 240 миллионов долларов.

Производство высококачественной продукции (Евро 5), снижение загрязнения окружающей среды, энергоэффективность и содействие экспорту - вот основные цели проекта.

Другие проекты, представленные президентом Рухани в четверг, находятся в провинциях Гилян, Бушер, Кум, Восточный Азербайджан и Маркази.