В иранском городе планируется построить крупнейший торговый порт

Глава Организации портов и морского судоходства Ирана объявил о планах строительства крупнейшего торгового порта страны в Джаске в южной части провинции Хормозган. Об этом Мохаммад Растад заявил во время визита в упомянутый портовый город, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru"

«Развитие Джаска очень важно и имеет стратегическое значение на национальном уровне, и на этапе признания мы пришли к выводу, что нужно построить в этом городе самый большой торговый порт страны», - сказал Растад.

По словам чиновника, PMO определило окончательное местоположение упомянутого порта в сотрудничестве с Министерством нефти, и первичные исследования по проекту уже начались.

Отметив, что транспортная и морская торговля к востоку от Ормузского пролива впервые рассматривается иранским правительством, чиновник сказал: "Через этот порт мы намерены иметь возможность принимать крупномасштабные океанские суда на востоке Ормузского пролива, помимо порта Чабахар".

Порт Джаск - небольшой порт в западной части побережья Ирана вдоль Оманского залива. Однако за последние несколько лет он стал свидетелем устойчивого роста экспортных грузопотоков в Оман, в основном сельскохозяйственной продукции, холодильников и строительных материалов.

С начала 2019 года иранские власти объявили о крупных событиях в порту Джаск, а именно о строительстве нового нефтяного терминала, нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического завода.

Эти разработки являются частью общих инвестиций в размере 260 миллионов евро, направленных на строительство нового нефтепровода от Горе в провинции Бушер до Джаска, для перекачки и экспорта нефти.

Проект перекачки нефти Goreh-Jask предоставит Ирану альтернативный маршрут для экспорта сырой нефти из страны, который в настоящее время осуществляется через Ормузский пролив.