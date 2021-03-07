86 промышленных предприятий Ирана увеличили производство более чем на 100% за 10 месяцев, с 20 марта 2020 по 19 января 2021, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, отметил заместитель министра промышленности Ирана Саид Заранди, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Департамент проектов и планирования Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли ежемесячно контролирует производство 40 промышленных товаров на 1 000 промышленных и горнодобывающих предприятиях. На эти 1 000 предприятий приходится более 60% добавленной стоимости промышленного и горнодобывающего сектора страны», - сказал он.

«За 10 месяцев, до 19 января, из 319 предприятий 148 зарегистрировали рост производства на 20-50%, 40 - на 50-70%, 45 - рост производства на 70-100% и 86 - более, чем на 100 % роста их производства по сравнению с тем же периодом прошлого года», - цитирует его слова ISNA.