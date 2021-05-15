Российские регионы встречают иранских предпринимателей

Главный управляющий Российского фонда поддержки малого бизнеса Астрахани выразила готовность помочь иранским предпринимателям создать в регионе рабочие места, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

На встрече с генеральным консулом Ирана Махди Акучкяном Ирина Азарова выразила уверенность, что присутствие иранских предпринимателей будет способствовать расширению торговли между Астраханской областью и Ираном.

Азарова отметила, что одним из основных направлений деятельности фонда является помощь астраханским компаниям в продвижении их продукции на зарубежных рынках, из которых иранский рынок является стратегическим.

Она добавила, что в целях повышения качества товаров и услуг в двух странах были проведены бизнес-миссии, в ходе которых предприниматели из Астраханской области и провинций Ирана обсудили развитие двустороннего торгового сотрудничества.

Далее она отметила, что даже в условиях ограниченного времени, две страны могут плодотворно работать с представителями бизнеса в Астраханской и Иранской области для заключения коммерческих контрактов.

Официальный представитель Ирана подчеркнул намерение Ирана инвестировать и в Астраханскую область, сообщает IRNA.

Он представил ряд проектов, предложенных иранскими деловыми кругами для реализации в регионе.