ЕАЭС намерен завершить подготовку к переговорам о зоне свободной торговли с Ираном в июне
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в конце июня 2021 года завершат подготовку к переговорам о зоне свободной торговли с Ираном. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам встречи главы комиссии Михаила Мясниковича и министра энергетики Ирана Реза Ардаканиян, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Необходимые решения о начале переговоров приняты в ЕАЭС в декабре прошлого года, сейчас страны союза заканчивают формирование конкретного мандата на переговоры. Рассчитываем, что уже в конце июня 2021 года нами будут завершены необходимые процедуры и мы будем готовы приступить к переговорам", - говорится в сообщении.
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