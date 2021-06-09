Иран планирует сэкономить $3,4 млрд на импортозамещение
Иран планирует сэкономить 3 млрд 400 млн долларов на импортозамещение в текущем году. Об этом заявил глава центра импортозамещения министерства промышленности, рудников и торговли Мохаммад Махди Хадави в среду, передает Trend со ссылкой на IRNA.
"Ранее мы планировали сэкономить до 10 млрд долларов с 2019 по 2021 год на развитие программы замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны", отметил он.
По его словам, с начала реализации программы импортозамещения до сих пор Ирану удалось сэкономить 6 млрд 600 млн долларов.
Следующее судебное заседание по делу армянских боевиков, пытавших азербайджанских пленных, назначено на 16 июня (ФОТО)
Лента новостей
Азербайджан обсуждает вопросы участия американских компаний в восстановлении освобожденных земель - министр (ФОТО)
В Азербайджане завершается прием обращений студентов из социально уязвимых групп в связи с финансированием платы за обучение
Паралич власти, наблюдаемый в Армении на протяжении последнего времени, только обострился – политолог
Братские отношения Турции и Азербайджана базируются на глубоких исторических корнях - депутат Милли Меджлиса
Азербайджанская таможня успешно реализует проекты по развитию международной торговли – Сафар Мехтиев (ФОТО)
Армения отказывается предоставить карты минных полей, нарушая все международные конвенции – посол Азербайджана
Стратегическое расположение Азербайджана позволяет реализовывать крупномасштабные проекты – министр (ФОТО)
Следующее судебное заседание по делу армянских боевиков, пытавших азербайджанских пленных, назначено на 16 июня (ФОТО)
“В каждом из нас есть огромный потенциал; кто-то им пользуется, а кто-то - нет.”: Кенуль Байрамова, менеджер Загатальского Филиала (ФОТО)
В Азербайджане названы основные макроэкономические показатели, оказавшие влияние на доходы госбюджета-2020
Специалист Минздрава Исмаил Эфендиев: Ежегодно в Азербайджане происходит более 100 случаев интоксикации от укусов змей
В Азербайджане многократно выросло кредитование сферы снабжения электроэнергией, газом, паром и водой
В Нидерландах выпустили марки в память о погибших журналистах Сирадже Абышове и Магерраме Ибрагимове (ФОТО)
В Азербайджане порядок соблюдения в спортивных залах правил в связи с пандемией будет контролировать минмолодежи и спорта
Директор экспертной платформы Baku Network встретилась в Москве с исполнительным директором Валдайского клуба