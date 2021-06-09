Иран планирует сэкономить $3,4 млрд на импортозамещение

Иран планирует сэкономить 3 млрд 400 млн долларов на импортозамещение в текущем году. Об этом заявил глава центра импортозамещения министерства промышленности, рудников и торговли Мохаммад Махди Хадави в среду, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Ранее мы планировали сэкономить до 10 млрд долларов с 2019 по 2021 год на развитие программы замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны", отметил он.

По его словам, с начала реализации программы импортозамещения до сих пор Ирану удалось сэкономить 6 млрд 600 млн долларов.