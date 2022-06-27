Иран предпринимает шаги для развития торговли с Азербайджаном – замминистра

БАКУ /Trend/ - Иран предпринимает шаги для развития торговли с Азербайджаном.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщил заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана - председатель иранской Организации развития торговли Алирза Пейманпак.

По его словам, в настоящее время на повестке дня стоит вопрос расширения Астаринского пограничного пункта пропуска между двумя странами.

"Транспортный коридор Север-Юг проходит через этот таможенный пункт. В этом направлении строится мост через реку Астарачай. Несмотря на то, что погранпереход Астара работает на пределе своих возможностей, грузовики все равно вынуждены ожидать пропуска несколько дней", - сказал Пейманпак.

Замминистра подчеркнул, что одной из важнейших инфраструктур для расширения торговых и транзитных связей в рамках транспортного коридора Север-Юг является железная дорога Рашт-Астара. Строительство этой железной дороги начнется за счет средств иранского правительства.

"В то же время состоялись переговоры с российской стороной, которая заявила, что готова предоставить средства на строительство железной дороги. Ее ввод в эксплуатацию решит главную проблему коридора Север-Юг, который сегодня задействован на 30 процентов, и по нему перевозятся грузы из Юго-Восточной Азии и Индии», - сказал Пейманпак.

Отметим, что транспортный коридор Север-Юг создан на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года. Данное соглашение ратифицировал ряд государств, в том числе Азербайджан. Целью транспортного коридора является сокращение времени доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу.