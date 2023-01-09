Иран и Куба организовали прямую судоходную линию

Иран и Куба установили прямую судоходную линию для увеличения объемов взаимной торговли. Об этом сообщил в понедельник заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последние годы у Ирана и Кубы хорошие торговые отношения. На основании проведенных исследований нашей стране была предоставлена возможность сотрудничать с Кубой в реализации различных проектов, особенно в области энергетики", - сказал Сафари в интервью телерадиовещательной корпорации ИРИБ.

"Одной из проблем в торговле между двумя странами было отсутствие судоходной линии. К счастью, она была организована за последние 20 дней", - продолжил замминистра. Благодаря появлению судоходной линии торговля между Ираном и Кубой увеличивается, отметил он.