Иран рассматривает открытие представительства ТПП в Казани

Представительство Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ирана в РФ может быть открыто в Казани, но приоритет отдается Москве. Об этом сообщил ТАСС глава ТПП РФ Сергей Катырин в ходе рабочей поездки в Татарстан, передает передает Trend

"Коллеги из Татарстана, конечно, говорили, что такой офис надо бы сначала открыть в Казани, а потом уже в Москве. Но мы в итоге сошлись, что сначала все-таки в столице откроется. Однако иранские коллеги ничего против столицы Татарстана не имеют", - сказал президент ТПП России.

По его словам, инициатива открыть представительство в Казани принадлежит ТПП Республики Татарстан.

Глава ТПП РФ участвует в Международном форуме торгово-промышленных палат в Казани. Мероприятие проводится в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир".