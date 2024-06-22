Увеличился экспорт ненефтяной продукции из иранской провинции Систан и Белуджистан

БАКУ /Trend/ - За 2 месяца текущего иранского года (20 марта - 20 мая 2024 г.) экспорт ненефтяной продукции из Юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан вырос на 15 процентов в стоимостном выражении и на 28 процентов в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта - 21 мая 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную администрацию Ирана.

За 2 месяца экспорт ненефтяных продуктов из иранской провинции Систан и Белуджистан составил 256 тысяч тонн на сумму 702 миллиона долларов США.

За 2 месяца из области экспортировались в основном цемент, каменный уголь, нефтепродукты, фрукты, помидоры, финики и другие товары.

Эти продукты в основном экспортировались в Пакистан, Китай, Кувейт, Афганистан, Индию, Ирак, Азербайджан, Таджикистан и другие страны.

За 2 месяца текущего иранского года (20 марта - 20 мая 2024 года) экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 23,5 миллиона тонн на сумму 8 миллиардов долларов. За 2 месяца экспорт ненефтяных продуктов Ирана вырос на 3,8 процента в стоимостном и на 8,5 проуента в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта - 21 мая 2023 года).