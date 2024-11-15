Назван объем экспорта Ираном куриных яиц

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (20 марта 2024 г.) по настоящее время (3 ноября 2024 г.) экспорт Ираном куриных яиц составил 90 тысяч тонн на сумму 90 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава правления Иранской птицеводческой ассоциации Михан Хамидрза Кашани.

По словам Н.Кашани, Иран экспортировал яйца в основном в Ирак, Афганистан, Туркменистан, страны Персидского залива и страны Африки.

Кашани добавил, что в прошлом месяце (22 сентября-21 октября) было произведено 113 тысяч тонн куриных яиц. Ожидается, что в текущем месяце (22 октября-20 ноября) будет произведено 116 тыс. тонн куриных яиц, а в следующем месяце (21 ноября-20 декабря) - 118 тыс. тонн.

Добавим, что Иран за прошедшие годы из импортера куриных яиц превратился в экспортера. В среднем экспорт куриных яиц составляет 10-13 тыс. тонн в месяц. Ожидается, что в текущем году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) экспорт вырастет примерно до 150 тыс. тонн.

По словам Кашани, за прошлый иранский год (21 марта 2023 г.-19 марта 2024 г.) в Иране было произведено 1,33 миллиона тонн куриных яиц. В прошлом году было экспортировано 170 тысяч тонн куриных яиц на сумму 136 миллионов долларов.

Отметим, что Иран занимает 9-е место в мире по производству куриных яиц. 10% куриных яиц в стране производится в провинции Восточный Азербайджан.

Добавим, что годовое потребление яиц на душу населения в Иране составляет 14,5 килограмма.