Названы средства, потраченные на промышленные предприятия в иранской провинции Гум

БАКУ /Trend/ - В течение 7 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на ввод в эксплуатацию и развитие промышленных предприятий в провинции Гум, расположенной на Севере Ирана, было потрачено 56,8 триллиона риалов (около 127 миллионов долларов США).

Как сообщает Trend, об этом заявил Акбар Абдали, председатель иранской Организации промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли провинции Гум, в своем заявлении местным СМИ.

По его словам, за 7 месяцев в провинции Гум было введено в эксплуатацию и развито 110 промышленных предприятий. С вводом в эксплуатацию и развитием промышленных предприятий трудоустроено 4758 человек.

Абдали отметил, что за указанный период было введено в эксплуатацию 65 новых промышленных предприятий, в связи с чем были потрачены средства в размере 33,8 триллиона риалов (около 75,6 миллиона долларов США). С вводом в эксплуатацию новых промышленных предприятий трудоустроено 1593 человека.

Представитель организации такде отметил, что за 7 месяцев в области было построено 45 промышленных предприятий. На развитие промышленных предприятий было потрачено около 23 триллионов риалов (около 51,3 миллиона долларов). В связи с этим 3165 человек были обеспечены работой.

Отметим, что в иранской провинции Гум имеется 7 промышленных парков. В этих парках функционирует около 2 тысяч промышленных предприятий, на которых работает 57 тысяч человек.