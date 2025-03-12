Назван объем средств на развитие совместного с Катаром месторождения Ирана

БАКУ /Trend/ - Около 17 миллиардов долларов будет потрачено в рамках подписанных соглашений по повышению давления газа на газовом месторождении Южный Парс (Северный купол в Катаре), совместном газовом месторождении Ирана с Катаром.

Об этом сообщаетTrend со ссылкой на Национальную нефтяную компанию Ирана.

8 марта в Тегеране было подписано соглашение между Национальной нефтяной компанией Ирана и 5 местными компаниями о повышении давления на газовом месторождении Южный Парс.

К 2052 году доходы Ирана от этого месторождения составят 780 миллиардов долларов.

Согласно проекту по увеличению давления газа, на месторождении "Южный Парс" будут созданы 7 центров давления газа. 70 процентов оборудования и установок для этих центров будут обеспечены за счет местного производства.

Сообщается, что в рамках данного проекта будут трудоустроены 17 тысяч человек.

Отметим, что газовое месторождение Южный Парс (Северный купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа, 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Газовое месторождение "Южный Парс" в Иране имеет 24 фазы. Иран начал добычу с этого месторождения в 2002 году. Отмечается, что около 33% газа, который может быть добыт на газовом месторождении, принадлежит Ирану. На иранской стороне месторождения фазы разрабатывались Ираном, а на катарской - в основном иностранными компаниями.