МАГАТЭ подтверждает выполнение Ираном своих ядерных обязательств - Амано

10 мая 2018 01:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает выполнение Ираном своих ядерных обязательств в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (JCPOA).

Об этом, как сообщает агентство IRNA, говорится в заявлении генерального директора агентства Юкия Амано.

Амано в своем заявлении отметил, что агентство внимательно следит за событиями, связанными с JCPOA. При этом, гендиректор не затронул тему выхода США из ядерного соглашения.

Президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном. Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней, именно за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной, заявило министерство финансов США.

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