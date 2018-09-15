В Иране назвали условия сохранения ядерной сделки

15 сентября 2018 12:30 (UTC+04:00)

Иран будет придерживаться ядерной сделки, пока это отвечает его интересам, условием сохранения соглашения после выхода из него США является получение средств от продажи нефти, заявил в интервью еженедельнику Spiegel министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает РИА Новости.

"Это соглашение — не любовная афера, это был разумный компромисс. Иран готов продолжать применять его, пока оно отвечает нашим интересам… Приоритетом для нас является то, что Иран может и в дальнейшем продавать нефть в разумных объемах и переводить выручку в Иран", — сказал Зариф.

Министр добавил, что Иран также стремится к сотрудничеству в сфере инвестиций, науки, технологий и торговли, но свидетельством эффективности ядерной сделки остаются "нефть и банки".

"Европейцы и другие подписанты должны работать над компенсированием влияния санкций США. В мае они представили нам пакет. Это были серьезные обязательства. Теперь они должны быть реализованы. Решающее значение имеет то, что Европа должна сделать это не для Ирана, а для собственного суверенитета и своих долгосрочных экономических интересов", — заявил Зариф.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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