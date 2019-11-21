В МАГАТЭ пока не получили объяснений Ирана по обнаруженным частицам урана

Иран пока не предоставил МАГАТЭ дополнительную информацию по обнаруженным частицам уране в месте, которое не было задекларировано агентству, заявил и.о. гендиректора МАГАТЭ Корнел Феруцэ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Феруцэ 7 ноября сообщил совету управляющих МАГАТЭ, что представители организации обнаружили частицы природного урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось.

"С того момента мы продолжаем консультации с Ираном, но не получили никакой дополнительной информации, и вопрос остается непроясненным. Встреча агентства и Ирана для дальнейшего обсуждения запланирована на следующей неделе в Тегеране. Важно, чтобы Иран сотрудничал с агентством для быстрого разрешения этого вопроса", - сказал Феруцэ, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ.

В понедельник и.о. генерального директора также проинформировал совет управляющих агентства о том, что Иран превысил лимит запасов тяжелой воды в 130 тонн, установленный ядерной сделкой. На заседании в четверг Феруцэ сообщил, что агентство продолжит информировать совет управляющих о выполнении Ираном своих обязательств в рамках сделки.

"Я призываю Иран к полному и своевременному сотрудничеству с агентством в том, что касается выполнения соглашения о гарантиях и дополнительного протокола", - заявил Феруцэ.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что факт обнаружения МАГАТЭ частиц урана в месте в Иране, которое не было декларировано агентству, не имеет никакого отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

США в прошлом году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.

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