В Тегеране указали на разногласия среди участников ядерной сделки

Среди участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе сохраняются разногласия, однако на встрече в Вене было решено их не обсуждать. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается действий по сокращению выполнения [Ираном] обязательств в рамках пяти шагов, то стороны сохраняют противоречия по этому вопросу, - приводит его слова пресс-служба иранского правительства. - Но на сегодняшней встрече было принято решение не касаться этой темы и затронуть только основной вопрос - сохранение ядерной сделки".

По словам Арагчи, "стороны в очередной раз подтвердили, что не признают США в качестве участника ядерной сделки". "Поэтому инициатива этой страны в Нью-Йорке [о возвращении санкций ООН в отношении Тегерана] является незаконной", - добавил он. Дипломат отметил, что "все стороны согласились, что СВПД - это большое достижение, которое необходимо сохранить".

Арагчи сделал заявление по итогам встречи участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) в Вене, которая прошла во вторник. По итогам мероприятия заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что участники встречи подтвердили свою приверженность сохранению ядерной сделки и не приняли инициативу США о возвращении санкций ООН в отношении Тегерана.