Иран допустил экспертов МАГАТЭ на один из своих объектов

Ядерная программа 4 сентября 2020 21:02 (UTC+04:00)
Иран допустил экспертов МАГАТЭ на один из своих объектов

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели инспекцию одного из двух иранских объектов, где, как оно подозревало, хранился незаявленный ядерный материал. Об этом со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило в пятницу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, по состоянию на 25 августа запасы обогащенного урана страны достигли 2 105,4 кг, в то время как разрешенный в соответствии с ядерной сделкой 2015 года лимит составляет 202,8 кг или 300 кг фторида урана (UF6).

Отмечается, что Иран продолжает обогащать уран до 4,5% в противовес договоренностям 2015 года о лимите уровня обогащения в 3,67%.

На прошлой неделе МАГАТЭ в совместном с властями Ирана заявлении проинформировало, что Тегеран предоставит организации доступ к двум своим объектам для проведения инспекций.

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