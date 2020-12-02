Меджлис Ирана внес исправления в законопроект о наращивании степени обогащения урана

Депутаты иранского Меджлиса (парламента) согласовали исправления, которые внесены в принятый во вторник парламентом законопроект о наращивании обогащения урана. Об этом сообщает в среду агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, речь идет о замене предоставленного срока правительству для отказа от выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ с одного на два месяца. Кроме того, в тексте было заменено время отсчета указанного срока "с момента утверждения парламентом" на "вступление закона в силу".

Отказаться от выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ правительство должно "в случае невыполнения участниками ядерной сделки всех обязательств в отношении Ирана, [включая] полную нормализацию в банковских отношений, устранение барьеров для экспорта нефти и нефтепродуктов, а также полноценное возвращение валютных средств [Ирана]".

Во вторник Меджлис Ирана проголосовал за законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Для вступления в силу документ должен одобрить Совет стражей Конституции Ирана. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.

Законопроект призван обязать правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Между тем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) позволяет Ирану обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет. Кроме того, власти страны должны будут в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

Также закон предусматривает немедленное возвращение к проекту реконструкции ядерного реактора в Араке, который существовал до подписания ядерной сделки. Согласно СВПД, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.