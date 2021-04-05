ООН приветствует начало новых переговоров по иранской сделке в Вене

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует запланированное на вторник заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень приветствуем активные усилия всех членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе по проведению конструктивного диалога и задействованию дипломатии для сохранения этой важной международной договоренности", - отметил он.

2 апреля страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана провели виртуальное заседание. Как сообщила внешнеполитическая служба ЕС, они подтвердили готовность позитивно воздействовать на перспективу возвращения США в СВПД и приверженность сохранению ядерной сделки. Следующее заседание комиссии по ядерной сделке должно пройти в очном формате в Вене 6 апреля.