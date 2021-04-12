Иран увеличил запасы 20-процентного обогащенного урана

БАКУ /Trend/ - Запасы 20-процентного обогащенного урана в Иране составляют 55 килограммов. Об этом заявил представитель Организации Ирана по атомной энергии Бехруз Камалванди в интервью иранскому телеканалу IRIB, сообщает Trend.

По его словам, иранский парламент приступил к реализации стратегических шагов по отмене санкций с 23 февраля. Поэтому производство 20-процентного обогащенного урана в Иране за восемь месяцев должно составить 120 килограммов.

Отметим, что 15 марта Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран начал подачу природного UF6 (фторида урана) в каскад из 174 центрифуг IR-4, установленный на заводе по обогащению топлива. Об этом сообщило агентство Reuters, приводя выдержки из доклада МАГАТЭ.

Также сообщалось, что Иран намерен установить второй каскад улучшенных центрифуг на предприятии в Натанзе. Таким образом, по данным МАГАТЭ на 15 марта, Иран использует 5 060 центрифуг IR-1, размещенных на 30 каскадах, 522 центрифуги IR-2m, размещенные на трех каскадах, а также один каскад из 174 центрифуг IR-4.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)