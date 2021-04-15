Роухани заявил, что Иран сможет начать обогащение урана до 90%, если захочет

Иранские власти способны начать обогащение урана до 90%. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уже сегодня мы можем осуществлять обогащение урана до 90%", - сказал он. При этом президент добавил, что "Иран не стремится к созданию ядерной бомбы". Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.