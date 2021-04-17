Заседание комиссии по СВПД пройдет 17 апреля

Официальное заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) состоится в Вене сегодня, 17 апреля, на фоне прогресса в переговорах по возвращению к ядерной сделке. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отмечаем прогресс на переговорах по восстановлению ядерной сделки, прогресс медленный, но устойчивый. Постепенно переговоры уходят в глубину. Поэтому решено в дополнение к запланированным встречам экспертных групп провести сегодня и официальное заседание Совместной комиссии по СВПД", - написал Ульянов на своей странице в Twitter.