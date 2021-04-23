МИД: Иран предоставил подробные ответы МАГАТЭ

Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде назвал недавние переговоры между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжением предыдущих взаимодействий и переговоров и подчеркнул, что Иран предоставил подробные и достаточные ответы МАГАТЭ, чтобы иметь возможность резюмировать свои отчеты, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Отвечая на вопрос о недавних переговорах между Ираном и Международным агентством по атомной энергии, состоявшихся в Вене, Хатиюзаде сказал, что переговоры являются продолжением предыдущих взаимодействий и переговоров, в ходе которых МАГАТЭ спрашивало Иран о некоторых действиях Ирана и о которых Иран также обратился к ним и ответил, что это взаимодействие продолжается.

По словам официального представителя МИД, «Иран предоставил МАГАТЭ подробные и достаточные ответы, чтобы можно было резюмировать свои отчеты».

Дипломат также прокомментировал заявление президента Ирана Хасана Рухани о том, что переговоры в Вене завершены на 70 процентов: «По словам Рухани, при наличии реальной политической воли в правительстве США есть вероятность прогресса на переговорах».