МИД Ирана: США пора вернуться в СВПД и отменить санкции
Вашингтону пора вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отменить санкции против Ирана, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Об этом заявил в пятницу замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью японскому телеканалу NHK.
"На переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий в Вене не было решений по некоторым ключевым вопросам", сказал дипломат.
Он подтвердил, что переговоры СВПД продолжатся после крайнего срока 21 мая. "Иранская делегация покинула Вену с надеждой, что мы возобновим нашу работу на следующей неделе, и мы надеемся, что сможем прийти к выводу", уточнил он.
По его словам, Тегеран примет решение о возможности продолжения сотрудничества с МАГАТЭ позже.
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