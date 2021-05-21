МИД Ирана: США пора вернуться в СВПД и отменить санкции

Вашингтону пора вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отменить санкции против Ирана, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Об этом заявил в пятницу замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью японскому телеканалу NHK.

"На переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий в Вене не было решений по некоторым ключевым вопросам", сказал дипломат.

Он подтвердил, что переговоры СВПД продолжатся после крайнего срока 21 мая. "Иранская делегация покинула Вену с надеждой, что мы возобновим нашу работу на следующей неделе, и мы надеемся, что сможем прийти к выводу", уточнил он.

По его словам, Тегеран примет решение о возможности продолжения сотрудничества с МАГАТЭ позже.