Глава британского МИД встретится 20 сентября с иранским коллегой

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс встретится в понедельник на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении постоянного представительства Соединенного Королевства при всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стороны, в частности, обсудят ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана.

"Министр призовет Иран вернуться за стол переговоров по ядерному соглашению, пока еще не слишком поздно. <...> Элизабет Трасс заявит о том, что перезапуск двусторонних отношений должен быть в интересах всех", - говорится в тексте.

13 сентября официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что делегация Тегерана в ближайшее время возобновит в австрийской столице переговоры по ядерной сделке. По словам дипломата, "Тегеран однозначно ожидает, что другие стороны будут придерживаться реалистичного подхода, когда окажутся в Вене".