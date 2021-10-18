Иран заявил, что не ставил США предварительных условий по возвращению к ядерной сделке

Иранская сторона не ставила США никаких предварительных условий по возвращению к ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы никогда не ставили предварительных условий для США, поскольку они не являются участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - сказал он. По словам дипломата, "переговоры [по ядерной сделке в Вене] продолжатся, и процесс принятия решения по этому вопросу завершен". "В настоящий момент мы изучаем те сложности, которые возникли в ходе предыдущих шести раундов переговоров в Вене", - добавил он.

Кроме того, Хатибзаде подтвердил, что "в течение нескольких дней в Брюсселе продолжатся переговоры [иранской стороны и ЕС]".

В четверг замглавы иранского МИД Али Багери провел в Тегеране переговоры с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Морой. Они были посвящены возвращению к СВПД. Стороны договорились продолжить консультации в ближайшие дни в Брюсселе.

21 сентября Хатибзаде заявил, что переговоры по восстановлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель. По словам президента страны Эбрахима Раиси, Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс приведет к снятию санкций с Ирана.