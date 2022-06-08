У Ирана нет никакой скрытой ядерной деятельности - Эслами

У Ирана нет никакой скрытой и неписаной ядерной деятельности, а также незаявленных объектов. Эти так называемые документы являются актом в продолжении политики максимального давления. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Недавний акт стран «евротройки» и США по подготовке проекта резолюции против Ирана является актом в рамках политики максимального давления", - сказал он, комментируя последний доклад МАГАТЭ.

По его словам, Иран принял ядерную сделку, чтобы создать доверие и снять эти обвинения, которые повторяются за последние 20 лет.

7 июня проект резолюции по Ирану, предложенный Вашингтоном и странами «евротройки» был представлен Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иранские официальные лица назвали акт США и европейских стран неконструктивным и поспешным вопреки практике дипломатии.