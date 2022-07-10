Иран произвел обогащенный до 20% уран на установленных в Фордо центрифугах

Иранская сторона произвела уран, обогащенный до 20% на центрифугах, которые были недавно смонтированы на атомном объекте Фордо. Об этом сообщил в воскресенье представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы произвели обогащенный до 20% уран на серии центрифуг, установленных на заводе в Фордо", - приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera. Представитель ОАЭИ добавил, что власти исламской республики "проинформировали Международное агентство по атомной энергии [МАГАТЭ] о закачке газа в новую серию центрифуг не менее двух недель назад".

В начале июня иранское агентство ISNA сообщило, что страна ускорила производство и установку центрифуг новых поколений для обогащения урана в ответ на резолюцию МАГАТЭ в отношении Тегерана.

8 июня большинство из 35 государств - членов Совета управляющих МАГАТЭ проголосовало в поддержку принятия резолюции по Ирану, подвергнув республику критике за отсутствие объяснения по поводу происхождения частиц урана на трех незаявленных объектах. Россия и Китай выступили против.