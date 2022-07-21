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ЦРУ: Иран не ведет работу над созданием ядерного оружия

Ядерная программа Материалы 21 июля 2022 03:51
ЦРУ: Иран не ведет работу над созданием ядерного оружия

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо заявил, что в настоящее время Иран не занимается созданием ядерного оружия, хотя значительно нарастил возможности по обогащению необходимого для этого урана, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По его оценке, теперь Иран сможет создать бомбу «не за год с лишним, а несколько недель». По оценкам американской разведки, Тегеран не возобновил работу над созданием ядерного оружия.

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