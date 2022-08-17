Рябков: Работа в венском формате по восстановлению иранской ядерной сделки завершается

Работа по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в венском формате находится на финишной прямой, но пока закрыты не все вопросы. Об этом заявил ТАСС в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Trend.

"Работа в венском формате по восстановлению СВПД находится на финишной прямой. Не все вопросы пока закрыты, но интенсивные контакты по различным линиям продолжаются. Российская делегация тесно и продуктивно взаимодействует с коллегами", - отметил Рябков.

Формат и сроки проведения министерской встречи по СВПД по иранской ядерной программе должны быть определены после того, как переговорщики полноценно завершат свою работу, заявил Рябков.

"Мы за то, чтобы вначале переговорщики полноценно завершили свою работу. Затем можно будет рассмотреть вопрос о формате и конкретных сроках министерской встречи", - сказал замминистра.

Во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что министерская встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке в рамках финального этапа переговоров по ее восстановлению может состояться уже на этой или на следующей неделе.

В Совместную комиссию по реализации соглашения по иранской ядерной программе входят Россия, Великобритания, Германия, Китай, Иран, Франция. До выхода из сделки в нее входили также США.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году бывший в тот момент президентом США республиканец Дональд Трамп принял решение о выходе из этой договоренности. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.